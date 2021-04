Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag voor de rechtbank in Maastricht gevangenisstraffen geëist tegen leden van motorclub Bandidos, variërend van drie maanden cel tot vijf jaar en zeven maanden. Omdat de zaak al zes jaar duurt, paste het OM een strafvermindering van gemiddeld 20 procent toe.

Van de in totaal 25 verdachten kwamen maandag slechts negen bij de zitting opdagen.

Bandidos-leider Harrie R. kreeg een eis van twintig maanden te horen. Voor veel andere verdachten waren de strafeisen hoger, omdat ze volgens justitie meer op hun kerfstok hebben. De zwaarste strafeis had het OM in petto voor een 57-jarige man uit Valkenswaard die zich schuldig zou hebben gemaakt aan een poging om een lid van een concurrerende motorclub van het leven te beroven.

Volgens het OM is het Bandidos-chapter Sittard een criminele organisatie, waarvan de leden zich onder meer schuldig maakten aan witwassen, diefstal, wietteelt, soft- en harddrugshandel, openlijke geweldpleging, wapenbezit en (poging tot) afpersing. De Bandidos-leden gedroegen zich intimiderend en koesterden hun gewelddadige reputatie, aldus justitie.

Geen enkel clublid heeft volgens OM inhoudelijke verklaring afgelegd

Het chapter Sittard was voor Nederland het moederchapter, aldus het OM. Volgens justitie spraken de leden van Bandidos met enthousiasme over het toepassen van geweld. De motorclub werd op 27 mei 2015 opgerold.

Voor Bandidos-leden is een van de regels dat ze bij de politie zwijgen totdat de advocaat is gesproken. Volgens het OM heeft geen enkel clublid iets inhoudelijks verklaard bij de politie.

De communicatiestructuur was volgens het OM goed georganiseerd. Bij de verdachten nam de politie in totaal 28 versleutelde telefoons in beslag, waarvan alleen die van Jeremy R. kon worden uitgelezen. Bij de andere 27 lukte dat kraken van de toestellen niet, waarop de pogingen daartoe in oktober 2016 werden gestaakt. Alleen al het gebruik van dit soort telefoons bewijst volgens het OM dat het om een criminele organisatie gaat.

Enkele verdachten krijgen hun strafeis in mei te horen. Hun zaken moeten nog behandeld worden. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak.