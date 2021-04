De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat onderzoeken hoe burgers in Nederland worden beschermd tegen de risico's van schadelijke industriële uitstoot en lozingen. Het onderzoek gaat van start in de omgeving van Tata Steel in IJmuiden, zo meldt Onderzoeksraad maandag.

De OVV wil onder meer doorlichten of de gezondheidseffecten van uitstoot en lozingen worden meegewogen bij het toestaan daarvan, en zo ja, in welke mate. Mogelijk wordt het onderzoek uitgebreid naar andere gebieden met zware industrie waar vergelijkbare problemen als die in IJmuiden spelen.

Eerder deze maand werd bekend dat in de regio IJmond, waar IJmuiden onder valt, veel meer specifieke gezondheidsklachten voorkomen dan op andere plekken in Nederland. In de regio zijn onder meer staalfabriek Tata Steel, scheepvaart, vliegverkeer en zwaar wegtransport gevestigd. Er wonen ongeveer 150.000 mensen.

Het gaat vooral om buik- of maagklachten, misselijkheid of braken, last van de ogen, pijn of druk op de borst, hoofdpijn, duizeligheid, benauwdheid en jeuk. Daarnaast komen chronische aandoeningen aan het hart, longkanker en diabetes vaker voor, zo meldde de provincie Noord-Holland destijds op basis van onderzoek van het RIVM.