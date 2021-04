De politie beschouwt de meldingen waardoor binnen één week een school in Groningen en een school in het Overijsselse Hengelo ontruimd moesten worden als losstaande incidenten. Dat laat het korps maandag weten in een reactie aan NU.nl. Bij beide scholen ontstonden 'verdachte situaties', maar bleek uiteindelijk sprake van vals alarm.

Donderdag 15 april werd een school in Groningen aan de Nieuwe Sint Jansstraat ontruimd vanwege "een dreiging gericht aan de school". Zes dagen later moesten kinderen van een basisschool in Hengelo het gebouw verlaten nadat een melding via Meld Misdaad Anoniem bij de politie binnenkwam.

De politie vertelt niets over de aard van de bedreigingen. Agenten besloten uit voorzorg tot ontruimingen over te gaan, benadrukte het korps al eerder.

In Hengelo moesten ook omwonenden van de school geëvacueerd worden. Onder meer het Team Explosieven Verkenning (TEV) werd ingezet om het schoolgebouw te doorzoeken. Er werd niets verdachts aangetroffen.