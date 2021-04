Tarik O., de pakketbezorger die ervan wordt verdacht op 24 november vorig jaar een 42-jarige man te hebben doodgereden, heeft maandag spijt betuigd tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank in Utrecht.

"Ik vind het heel erg wat er is gebeurd, heel ernstig", zei O. "Ik ben constant met mijn gedachten bij de familie van het slachtoffer."

De twee jonge kinderen van het slachtoffer waren aanwezig in de rechtszaal.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man uit Woerden van doodslag. Het slachtoffer zou O. hebben aangesproken op diens rijgedrag in de wijk De Ververt. Daarop zou O. de man opzettelijk hebben aangereden. Die belandde op de motorkap en vervolgens onder de bestelbus. O. zou daarna achteruit nogmaals over het slachtoffer zijn heengereden.

De man overleed ter plaatse, voor de ogen van zijn echtgenote. O. ging ervandoor. Ook dat verwijt justitie hem.

Zaak wordt in juli behandeld

Het voorval leidde tot een golf van afschuw en verontwaardiging, in Wijchen en ver daarbuiten. In Wijchen liepen tientallen mensen mee met een stille tocht en werd bij een inzamelingsactie voor de nabestaanden ruim 50.000 euro opgehaald.

De rechtbank bepaalde dat de zaak tegen O. op 19 juli inhoudelijk wordt behandeld. Het politieonderzoek is afgerond, alle getuigen zijn gehoord. Het onderzoek naar de psyche van O. is ook voltooid. De rapportage daarover is naar verwachting in juni gereed.

De zaak is ondergebracht bij de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht en niet in de regio van Wijchen, omdat bij de rechtbank in Arnhem een familielid van de verdachte werkt.