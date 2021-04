Criminele bendes hebben op grote schaal bedrijven in de Rotterdamse haven geïnfiltreerd, schrijft NRC op basis van een interview met districtchef van de Zeehavenpolitie Jan Janse. Via handlangers smokkelen zij drugs via internationale rederijen die het transport van containers naar de Rotterdamse haven regelen.

De corruptie in de haven blijft niet bij de douane, maar gaat veel verder, stelt Janse. Reders zoals MSC, Maersk, Hapag Lloyd en CMA CGM die op Zuid-Amerika varen, zouden op grote schaal geïnfiltreerd zijn door criminele bendes. Dat blijkt uit recente onderzoeken van de Zeehavenpolitie.

Criminele bendes plaatsen handlangers op belangrijke posities binnen de bedrijven, waardoor zij kunnen helpen met de drugssmokkel. Zo halen 'uithalers' de drugs uit containers en zorgen ervoor dat de lading ongemerkt de haven verlaat door hekken, beveiligingscamera's en toegangspoorten te omzeilen. Vorig jaar arresteerde de Zeehavenpolitie zo'n driehonderd uithalers.

Nederland speelt als distributieland een grote rol in de Europese cocaïnehandel. Jaarlijks wordt er steeds meer cocaïne onderschept door het Hit And Run Cargo-team van de politie, de douane en FIOD. Vorig jaar namen zij 40.900 kilo cocaïne in beslag; een recordaantal.