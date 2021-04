In de internationale trein bij Breda heeft de Koninklijke Marechaussee een uit Italië afkomstige reiziger aangehouden. De man had ruim 33.000 euro cashgeld bij zich. Het meeste daarvan, bijna 30.000 euro, zat in een zak chips, laat de marechaussee zondag weten.

De marechaussee controleerde de papieren van de reiziger, waaruit bleek dat hij geregistreerd stond als 'ongewenste vreemdeling'. Tijdens het fouilleren van de man werd 3.540 euro aangetroffen in zijn kleding.

"In zijn tas vonden ze een zak chips die zwaarder aanvoelde dan normaal", aldus de marechaussee. In de verpakking werd 29.900 euro aangetroffen.

De marechaussee meldt dat de man is aangehouden voor witwassen. Het geld is in beslag genomen.