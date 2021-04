De week begint zonnig en ook op Koningsdag zal de zon zich veelvuldig laten zien. Het blijft echter relatief fris voor de tijd van het jaar met temperaturen die niet veel hoger komen dan een graad of 16. In de tweede helft van de week brengt een noordenwind lagere temperaturen met zich mee en neemt de kans op buien toe.

In de nacht van zondag op maandag kan het een graadje vriezen in het binnenland. In de loop van maandag loopt de temperatuur weer op naar een graad of 12 tot 14. Daarbij zijn zonnige perioden, maar blijft het noorden wel gevoelig voor veel bewolking.

Dinsdag, Koningsdag, wordt het volgens Weerplaza "heerlijk weer om buiten te zijn". Het is vrij zonnig en het blijft droog bij temperaturen die oplopen naar 15 à 16 graden. Op de Wadden en in het uiterste noordwesten kan het wat koeler blijven. De wind is overwegend zwak en komt uit een oostelijke richting.

De warmste dag van de week lijkt woensdag te worden: de temperaturen lopen dan bijna overal nog iets verder op en liggen rond de 15 graden in het noordwesten en 18 graden in het zuidoosten. Er waait een zwak tot matige noordoostenwind.

In de tweede helft van de week slaat het weer om. Donderdag gaat een noordenwind waaien die lagere temperaturen met zich meebrengt. Het wordt die dag 13 tot 14 graden, en verspreid over het land kunnen enkele buien vallen. Daarbij kan dieper landinwaarts ook onweer voorkomen.

Vrijdag wordt het nog kouder en wordt het stijgt het kwik slechts naar een graad of 11. Hier en daar vallen in de loop van de dag buien. Die kans blijft zaterdag ook bestaan. Wel wordt het dan gemiddeld een graadje warmer met temperaturen rond de 12 graden.