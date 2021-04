2.832 mensen krijgen maandag te horen dat ze een koninklijke onderscheiding hebben ontvangen. De oudste persoon die dit jaar een lintje mag opspelden, is de 110-jarige Mary Benjamin uit Aruba. Naar het lijkt is zij de oudste geridderde persoon ooit, meldt het Kapittel voor de Civiele Orden.

Benjamin was 44 jaar lang "toegewijd vrijwilliger" bij de Women's League van de Methodist Church. Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vorig jaar was de 95-jarige Toos Wierema-Ballings uit Eindhoven de waarschijnlijk oudste ontvanger van een onderscheiding.

Het is niet helemaal met zekerheid te zeggen wie de oudste ontvanger is. Het onderscheidingenstelsel bestaat sinds 1815 en de leeftijd van de ontvangers is niet altijd bijgehouden.

De Tilburgse Marleen Mulders is met 35 jaar de jongste persoon die in 2021 een lintje mag ontvangen. Zij zet zich sinds 2002 in voor kinderen met kanker.

Net als vorig jaar is 65 procent van de gedecoreerden man. Bijna alle mensen die een lintje krijgen, ontvangen dat voor hun werk als vrijwilliger (97 procent). In het Caribische deel van het Koninkrijk krijgen tachtig mensen een koninklijke onderscheiding.

Negen op de tien verzoeken gehonoreerd

Verreweg de meeste mensen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Achttien personen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In totaal kent Nederland ongeveer honderd officiële onderscheidingen, maar ridderorden hebben een speciale positie.

De mensen die een lintje ontvangen, zijn aangedragen door burgers en maatschappelijke organisaties. Dit jaar ging het om 3.117 voorstellen. Maar liefst negen op de tien voorstellen zijn dus gehonoreerd.

Vanwege de coronamaatregelen heeft de lintjesregen net als vorig jaar een aangepast karakter. Burgemeesters bellen de gelukkigen maandag op. De uitreikingen vinden verspreid over de week plaats. De namen van alle gedecoreerden verschijnen maandagmiddag in een speciale editie van de Staatscourant.