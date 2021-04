In een appartementencomplex aan de Stadshagen in het Overijsselse Delden zijn zondag bij een uitslaande brand in een woning twee mensen om het leven gekomen. Een van de twee bewoners werd ernstig gewond overgebracht naar een ziekenhuis, maar is daar overleden. De andere dode werd na het blussen gevonden in de woning.

Vanwege de felle brand en de rookontwikkeling zijn alle bewoners van het complex geëvacueerd. Rookverspreiding in de gangen maakte het de brandweer lastig bij de evacuatie.

Het appartementencomplex heeft dusdanig veel rook- en brandschade opgelopen dat bewoners voorlopig niet terug kunnen naar hun woning. Een deel van de bewoners is opgevangen in een hotel, een deel is ondergebracht in het naastgelegen verpleeghuis. De overige bewoners zijn opgevangen bij familie.

De oorzaak van de brand wordt nog door de politie en het Team Brandonderzoek van Brandweer Twente onderzocht.