Bij een raketaanval op een olietanker in de Syrische havenstad Baniyas zijn drie mensen om het leven gekomen, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat gevestigd is in Londen. Eerder werd door een Iraanse televisiezender nog gemeld dat er geen slachtoffers waren gevallen.

De tanker, die vermoedelijk vanuit Iran naar Syrië was gevaren, werd geraakt door twee raketten. Volgens het Syrische persbureau Sana werden die afgevuurd door een drone. Het vuur kon snel worden gedoofd. Het is nog niet bekend wie er achter de aanval zit.

Volgens de eerste berichten, ook van het observatorium, ging het om een Iraanse tanker, maar het Iraans persbureau Tasnim meldt dat het schip onder Panamese vlag voer.

Syrië is voor de olietoevoer bijna volledig afhankelijk van Iran. Vanwege internationale sancties levert bijna geen enkel ander land nog aan het regime van president Bashar Al Assad.

Iran en Israël zijn al langer verwikkeld in een zeeconflict. In een rapport van de Amerikaanse krant the Wall Street Journal van vorige maand, staat dat Israël sinds eind 2019 aanvallen heeft uitgevoerd op minstens een dozijn schepen die Iraanse olie vervoerden naar Syrië.

Sinds het begin van de oorlog in Syrië voert Israël luchtaanvallen uit op onder andere doelwitten die banden hebben met Iran en Hezbollah.