Rector Jan Adels van het Willem de Zwijger College in Bussum gaat bij de politie aangifte doen tegen een aantal leerlingen vanwege een uit de hand gelopen examenstunt, waarbij de politie vrijdag ingreep. Dat meldt De Gooi- en Eemlander zaterdag.

De politie gebruikte na enkele waarschuwingen "passend geweld" om een einde te maken aan het feestje. De meeste jongeren waren op dat moment al vertrokken, maar tientallen overgebleven tieners kregen een boete, omdat zij zich niet aan de coronaregels hielden. Ook dronken zij alcohol op straat, meldt de politie zaterdag.

Volgens Abels begon het feestje nog gemoedelijk met een muziekbox op straat, maar liep het daarna volledig uit de hand met overmatig drankgebruik, intimidatie van schoolpersoneel, vernielingen en vechtpartijen met de politie.

"We houden van onze leerlingen, maar dit gaat de pet te boven. Mensen zijn bedreigd en politieagenten zijn aangevallen. We gaan alle foto's en filmpjes onderzoeken op strafbare feiten", aldus de rector in De Gooi- en Eemlander.

Volgens de krant lopen de reacties van ouders op het incident uiteen van steun voor de rector tot kritiek op het politieoptreden.