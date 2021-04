Met nog één dag te gaan, komt er bijna een einde aan de crowdfundactie voor de negen zogenoemde 'kinderen van Ruinerwold'. Volgens een van de initiatiefnemers van de actie, Esther Suurmond, heeft de actie "werkelijk alle verwachtingen overtroffen". Tot nu toe is er meer dan 400.000 euro opgehaald.

Er kan nog tot zondag 14.00 uur worden gedoneerd. Daarna gaat het geld via een stichting naar de kinderen van Gerrit Jan van D., die jarenlang verscholen voor de buitenwereld in een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold leefden.

Het streefbedrag van 270.000 euro werd na twee dagen al gehaald. Suurmond noemt het binnengekomen bedrag "ongelooflijk" en zegt dat het de kinderen "veel meer mogelijkheden biedt dan een week geleden". "Ze kunnen nu gaan nadenken over hun toekomst, wat ze bijvoorbeeld voor opleiding willen gaan doen."

De oudste kinderen lieten eerder al weten de giften te voelen "als een erkenning vanuit de maatschappij". Ze hebben die als "hartverwarmend" ervaren. Naast donaties zijn er ook veel bemoedigende berichten binnengekomen. "We zullen deze bundelen en aanbieden aan de kinderen."

Geld moet onder meer studiekosten dekken

Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld studie, jobcoaching, tandartskosten, rijlessen, juridische kosten, huisvesting of bijvoorbeeld de inrichting van een nieuwe woning. Suurmond benadrukt dat het geld dat via de stichting Kinderen van Ruinerwold binnenkomt alleen voor de negen kinderen bedoeld is.

De afgelopen weken was het verhaal van de oudste vier te zien op televisie, in de documentaire De Kinderen van Ruinerwold van Jessica Villerius. Van D. werd ervan beschuldigd dat hij zes van zijn kinderen jarenlang tegen hun wil heeft vastgehouden op een afgelegen boerderij en zijn kinderen te hebben mishandeld en een aantal van hen seksueel te hebben misbruikt.

Van D. liep in 2016 ernstige en blijvende hersenschade op door een beroerte en de rechtbank in Assen bepaalde in maart van dit jaar dat zijn strafvervolging moest worden beëindigd vanwege zijn slechte gezondheid. Hij kwam daardoor op vrije voeten. De oudste vier kinderen willen nu een civiele procedure beginnen tegen hun vader.