Migranten die niet langer in Nederland mogen verblijven, ontlopen vaak hun uitzetting doordat de landen van herkomst weigeren mee te werken of helemaal niet reageren. Dat gebeurde in de afgelopen zeven jaar bij ruim 13.000 van de 24.000 pogingen, meldt De Telegraaf zaterdag op basis van cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wanneer een migrant niet meer over officiële reisdocumenten beschikt, is hulp van het land van herkomst nodig om diegene van een vervangend reisdocument te voorzien.

In de praktijk blijkt dat het regelmatig gebeurt dat het land van herkomst de nationaliteit niet kan vaststellen of helemaal niet reageert. In ruim tienduizend gevallen mislukte repatriëring doordat een land van herkomst niet van zich liet horen, aldus de krant.

Uit de cijfers blijkt dat een poging tot uitzetting het vaakst mislukt bij personen uit Afghanistan of Marokko. Dat laatstgenoemde land geldt voor Nederland als een veilig land, wat betekent dat migranten uit Marokko een kleine kans hebben om in ons land asiel te krijgen.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt in gesprek met De Telegraaf dat migranten die dat écht willen, altijd kunnen terugkeren. "Er zijn namelijk geen herkomstlanden bekend die weigeren mee te werken aan het vertrek van onderdanen die aangeven zelfstandig te willen vertrekken en daartoe aantonen wie zij zijn."