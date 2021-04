Ongeveer 1,9 miljoen gedigitaliseerde en gerestaureerde archiefstukken die samenhangen met het Nederlandse slavernijverleden zijn vanaf vrijdag online doorzoekbaar. Het Nationaal Archief heeft een pagina gelanceerd met slavernijdocumenten van onder meer de West-Indische Compagnie, het slavenhandelaarsbedrijf Middelburgse Commercie Compagnie en de Sociëteit van Suriname, en het archief van het bestuur van de Nederlandse Bezittingen op de Kust van Guinea.

Het zijn met name scheepsjournaals, plantagelijsten, ladingoverzichten, rekeningen en zakelijke maar ook persoonlijke brieven, die vaak nog niet onderzocht zijn. De toegankelijkheid is het resultaat van een jarenlange samenwerking van het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek met negen erfgoedinstellingen uit Nederland, Engeland, Guyana en Suriname.

Iedereen - wetenschapper of leek - kan nu zelf nagaan wat er aan boord en op de plantages gebeurde. Hoe schokkend dat was, blijkt onder meer uit de geschiedenis van het schip De Rusthof, dat in 1733 met 719 slaafgemaakten van de West-Afrikaanse kust naar Paramaribo vertrok en daar met slechts 334 van hen arriveerde. Ook alle ongeveer honderd zuigelingen waren onderweg gestorven.

"Bij verkoop in Paramaribo vielen nog drie mensen dood neer, zo slecht waren ze eraan toe", licht historicus Leo Balai toe. Hij onderzocht de historie van slavenschepen eerder aan de hand van de archieven die nu gedigitaliseerd zijn, maar moest het toen nog met een hele zoektocht door het papier doen. "Ik moest er telkens voor van Amsterdam naar Den Haag, er was geen index. Geweldig dat dit nu allemaal digitaal ter beschikking is."

Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Wetenschap) lanceert de pagina vrijdagmiddag officieel.