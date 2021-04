De politie in Dubai zou Tommy van der S., een crimineel die op de Nationale Opsporingslijst stond, hebben opgepakt. Dat schrijven De Telegraaf en het Eindhovens Dagblad donderdagmiddag op basis van bronnen. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) kan de arrestatie in gesprek met NU.nl niet bevestigen.

Van der S. werd in 2017 bij verstek veroordeeld tot negen jaar cel wegens grootschalige drugshandel. Volgens het OM was hij "de spil in een groot internationaal drugsnetwerk". De bende waaraan hij leiding gaf, zou zeker honderden kilo's wiet, speed, xtc en cocaïne naar Engeland hebben getransporteerd vanuit een antiekwinkel in Eindhoven.

Agenten vermoedden lange tijd dat de Nederlander zich in Spanje, vermoedelijk in of nabij Barcelona, schuilhield. Zuidelijke Spaanse plaatsen als Málaga en Marbella werden ook niet uitgesloten, maar de laatste tijd bleek hij in Dubai te hebben gewoond, waar hij zich veilig waande met een Iers paspoort, schrijft De Telegraaf.

Van der S. had sinds 2014 al achter slot en grendel kunnen zitten, maar toen agenten hem wilden oppakken, bleek hij verdwenen te zijn. Politiemol Mark M., die criminelen vaker voorzag van vertrouwelijke informatie, had Van der S. getipt over de politie-inval.