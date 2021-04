Een veertienjarig meisje uit Almelo dat begin januari in een sloot in haar woonplaats gevonden werd, is vermoedelijk om het leven gekomen na een ruzie over een naaktfoto. Dat schrijft RTV Oost donderdag.

In de zaak zijn twee broers van nu vijftien en achttien jaar hoofdverdachten. Ten tijden van de fatale gebeurtenis waren zij beiden minderjarig. De oudste broer zou een naaktfoto naar het meisje, genaamd Lotte, hebben gestuurd. Het meisje, met wie de oudste broer een kortstondige relatie had, zou de foto vervolgens hebben doorgestuurd naar een vriendin van haar.

De ruzie die Lotte vermoedelijk fataal werd, ontstond nadat de jongen daarachter kwam. Hij plande een afspraakje met het meisje en nam zijn jongere broer mee, die eveneens kortstondig een relatie had met de Almelose. Op een industrieterrein zou het uit de hand zijn gelopen, waarna Lotte richting een sloot zou zijn getrapt. Volgens RTV Oost blijkt uit forensisch onderzoek dat zij zeer waarschijnlijk een verdrinkingsdood heeft geleden. Eerder bleek al dat er sprake was van een misdrijf.

De verdachten zitten al enkele maanden vast, en blijven zeker tot 6 juli vastzitten tot een onderzoek naar hun psychische gesteldheid is afgerond, aldus de regionale omroep.

Ouders van Lotte willen onderste steen boven zien

Ook hun vader is nog altijd verdachte in het onderzoek, maar hij mag het onderzoek in vrijheid afwachten omdat zijn rol bij de zaak vermoedelijk kleiner is. De jongens zouden na de ruzie met hun vader naar het industrieterrein zijn gereden, waarna de vader de politie inlichtte toen hij het lichaam van Lotte zag.

De ouders van Lotte hebben donderdagmiddag voor het eerst gereageerd op het incident. "De onderste steen moet boven, het is voor ons van groot belang om precies te weten te komen wat er met onze dochter is gebeurd." De moeder van de verdachten zou tijdens een eerdere zitting al uitvoerig excuses hebben gemaakt aan de familie van het slachtoffer.