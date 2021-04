Gemeenten krijgen dit jaar 613 miljoen euro extra voor het oplossen van problemen in de jeugdzorg, maakt demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) donderdag bekend. Met het geld moet de crisiscapaciteit in de jeugd-ggz worden uitgebreid en de wachttijden in de zorg worden aangepakt.

Door de coronacrisis is de druk op gemeenten fors toegenomen, waardoor onder meer de problematiek in de jeugdzorg toenam. In overleg met de gemeenten is daarom tot afspraken gekomen die die druk moeten verlichten en de problemen in de jeugdzorg moeten doen afnemen.

Het geld komt nog boven op het bedrag van 300 miljoen euro dat eerder beschikbaar werd gesteld. Gemeenten ontvingen daarnaast uit verschillende steunpakketten 95,5 miljoen euro: in totaal kan er dus ruim 1 miljard richting de verbeteringen in de jeugdzorg vloeien.

Een deel van dat geld zal worden besteed om de crisiscapaciteit tijdelijk uit te breiden. Door de coronacrisis is een grotere zorgvraag ontstaan, en de tijdelijke uitbreiding moet hieraan voldoen. Voor kinderen, jongeren en gezinnen die zijn vastgelopen in het proces rondom jeugdzorg wordt ook per direct geld beschikbaar gesteld.

Daarnaast zal er geld gaan naar het aanpakken van wachttijden. Daarvoor werken de gemeenten en het Rijk samen aan een wachttijdaanpak, waarmee de wachttijden voor specialistische jeugdzorg in de regio en de zorg voor complexe gevallen ingekort moeten worden.

Huidige stelsel jeugdzorg op lange termijn onhoudbaar

Tegelijkertijd werken de gemeenten samen met het Rijk aan een plan om de jeugdzorg houdbaar te maken. "Het jeugdstelsel is op de lange termijn onhoudbaar en daarom is het nodig dat we uitgaven beter beheersbaar maken. Een belangrijke, gezamenlijke opgave", aldus staatssecretaris Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer.

Er zal onder meer gekeken worden naar het invoeren van verschillende tarieven voor de jeugdzorg en het breder inzetten van praktijkondersteunende jeugdpsychologen, zodat jongeren via hun huisarts op een laagdrempelige manier geholpen kunnen worden zonder hierbij naar gespecialiseerde ggz doorgestuurd te worden.