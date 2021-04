In het coronajaar 2020 kreeg de politie 4.300 tips van burgers over mogelijke hennepkwekerijen, een stijging van driehonderd ten opzichte van het jaar daarvoor. Desondanks rolde de politie vorig jaar minder kwekerijen (2.894) op dan in 2019 (3.635). De dalende trend van de laatste jaren zet daarmee door, schrijft de politie donderdag.

Waardoor het aantal ontdekte hennepkwekerijen al jaren aan het afnemen is, vindt de politie lastig te duiden. Ze acht het namelijk niet aannemelijk dat er werkelijk minder hennepkwekerijen in het land zijn. "Wel ligt er druk op basisteams, waardoor er in de basisteams minder aandacht uitgaat naar illegale hennepteelt", aldus de politie.

Sinds november vorig jaar richten drie speciale teams van de politie zich in het noorden van het land op ondermijning, waar de kweek van hennep onder valt. Ook in Noord-Nederland neemt het aantal ontdekte hennepkwekerijen af: waar in 2019 nog 313 hennepkwekerijen werden opgerold, waren dat er vorig jaar nog maar 246.

Tegelijkertijd ontving de politie vorig jaar wel meer meldingen over mogelijke hennepkwekerijen. De politie vermoedt dat dit het gevolg is van de coronamaatregelen, waardoor vorig jaar meer mensen thuiswerkten. Het aantal meldingen over hennepteelt in woningen steeg namelijk met 8 procent, terwijl het aantal tips over hennepkwekerijen in bedrijfspanden met 7 procent daalde.