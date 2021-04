De donderdag begint met opklaringen en lokaal kan een mistbank ontstaan. In de loop van de dag trekken wolkenvelden van noord naar zuid en schijnt de zon af en toe. Het blijft droog.

Bij een matige noordwestenwind komt de temperatuur in het noorden uit op 10 of 11 graden. In het midden en zuiden van het land kan het 12 of 13 graden worden. Aan zee kan het stevig gaan waaien en voelt het extra fris aan.

's Nachts wordt het helder en kan het landinwaarts gaan vriezen. Vrijdagochtend ontstaan dan opnieuw mistbanken.

