Een zestienjarige jongen die vrijdag zwaargewond raakte bij een explosie in een huis in Barendrecht en later aan zijn verwondingen overleed, blijkt te zijn geraakt door een kogel. Dat meldt de politie Rotterdam woensdag.

Agenten zoeken nog naar het wapen waarmee gevuurd is. Het korps sluit niet uit dat er alsnog sprake is van een ongeluk.

Het is nog altijd onduidelijk wat er precies gebeurd is. Op het moment van het incident was de tiener uit Heerjansdam met vier andere jongens in Barendrecht. Rond 16.45 uur zou er iets zijn geëxplodeerd nabij zijn gezicht.

De andere vier jongens zijn opgepakt en inmiddels weer vrijgelaten. Wat hun rol is bij het incident wordt nog onderzocht. De politie zoekt naar getuigen.