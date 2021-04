Zo'n vierhonderd gedupeerde ouders kregen onterecht van de Belastingdienst te horen dat ze geen 30.000 euro compensatie krijgen voor het leed dat ze is aangedaan in de toeslagenaffaire. 1.350 andere gedupeerde ouders kreeg ook zo'n bericht, terwijl het nog onbekend is of zij recht hebben op de compensatie.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) noemt de fout in een brief aan de Tweede Kamer "zeer pijnlijk", omdat de betrokken ouders "na jarenlange onzekerheid nu weer met een onjuiste brief worden geconfronteerd".

De gedupeerde ouders kregen in april een brief waarin staat dat ze geen recht op de compensatie hebben. Nadat vele ouders contact met de Belastingdienst hadden opgenomen, werd ontdekt dat het hier om een fout ging.

Bij het overstappen op een nieuw dataverwerkingssysteem gingen gegevens van ouders die voor 2012 kinderopvangtoeslag hadden aangevraagd verloren. Omdat in het systeem niet stond dat deze ouders de kinderopvangtoeslag hadden aangevraagd, zouden ze ook geen recht hebben op de compensatie.

Deel krijgt de compensatie niet voor 1 mei, maar op 12 mei

De groep die sowieso recht op compensatie heeft, krijgt het bedrag voor de deadline van 1 mei uitbetaald. De overige 1.350 gevallen moeten snel beoordeeld worden. De mensen uit deze groep die voor de zogenoemde Catshuisregeling in aanmerking komen, ontvangen het geld op 12 mei.

Het schandaal rondom de kinderopvangtoeslag gaat over duizenden mensen die ten onrechte grote bedragen aan toeslagen moesten terugbetalen. Zij kregen geen betaalregeling en kwamen hierdoor in grote financiële problemen, die de ouders vaak nog vele jaren achtervolgden.

De strenge wetgeving en snoeiharde uitvoering van de jacht op fraudeurs die eraan ten grondslag lag, werden vorig jaar beschreven in het vernietigende rapport Ongekend onrecht. Het rapport leidde tot de val van het kabinet op 15 januari.