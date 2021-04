De politie in Nederland heeft vorige week 32 verdachten aangehouden bij een internationale actie tegen rondtrekkende bendes die zich schuldig maken aan diefstal en inbraken. Ook zijn 27 auto's in beslag genomen, meldt de politie woensdag.

Deze rondtrekkende bendes veroorzaken grote schade. Voorzitter Bert van der Steeg van Detailhandel Nederland sprak begin 2020 van "honderden miljoenen euro's" schade per jaar. Het gaat om criminelen die zich schuldig maken aan misdrijven zoals winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming, zakkenrollerij, brandstofdiefstal en autodiefstal en -inbraak.

De actie tegen het zogenoemde mobiel banditisme was georganiseerd door de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid. Europol en nog eens zeventien andere Europese landen deden eraan mee. De deelnemende landen wisselden informatie uit en in de meeste van deze landen werden politieacties ondernomen. Dat leidde in heel Europa tot de aanhouding van 228 verdachten en inbeslagname van 88 voertuigen.

Aan de Europese actie Trivium deden honderden handhavers mee. Zij waren betrokken bij onder meer observaties, inbeslagnames, achtervolgingen en aanhoudingen. In totaal deden de zeventien landen en Europol 430 informatieverzoeken. Het was de veertiende keer dat Trivium werd uitgevoerd.

Tijdens deze editie werd met name gespeurd naar veroordeelde personen die hun straf nog moeten uitzitten, maar mogelijk in het buitenland verblijven. Landen wisselden vermoedelijke verblijfsadressen uit en die werden achterhaald in onder meer Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Nu wordt bekeken of de verdachten overgeleverd kunnen worden, zodat ze hun straf kunnen uitzitten.

In aansluiting op de actie hebben de Nederlandse en Duitse politie een uitgebreide grenscontrole gedaan. Daarbij zijn elf mensen aangehouden. Zij worden verdacht van het vervoeren van verdovende middelen, tonen van valse identificatiepapieren, diefstal van een auto en illegaal verblijf. Ook werden bij de grenscontrole auto's, wapens en verdovende middelen in beslag genomen.