Woensdag kunnen vroeg in de ochtend mistbanken ontstaan. Vanuit het noorden steekt langzaam een matige tot vrij krachtige wind op, die overdag over het hele land trekt.

Er komt woensdag meer bewolking voor dan voorgaande dagen en heel lokaal kan er een bui vallen. De zon breekt heel af en toe door.

Door de noordenwind voelt het fris aan, hoewel het in Limburg nog 16 of 17 graden kan worden. In de rest van het land wordt het kouder, zo'n 11 tot 14 graden.

