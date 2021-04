Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) kreeg vorig jaar een recordaantal verzoeken om een oordeel te vellen over een situatie waarin mogelijk sprake van discriminatie was, schrijft Trouw woensdag. Ook het aantal meldingen over racisme nam fors toe.

Het college kreeg vorig jaar 638 verzoeken om een uitspraak, bijna 100 meer dan in 2019. De meeste vragen kwamen van mensen die zich gediscrimineerd voelden vanwege hun beperking, schrijft de krant.

De stijging is verder te verklaren door demonstraties van de Black Lives Matter-beweging en de onheuse bejegening van Aziatische Nederlanders aan het begin van de coronacrisis. Zo had het lied Voorkomen is beter dan chinezen van Radio 10 achttien meldingen tot gevolg.

Actuele thema's ziet het CRM vaker terug in de meldingen, legt voorzitter Adriana van Dooijeweert uit in Trouw. "Als een bepaald thema leeft, zien wij dat terug in vragen en meldingen, maar ook in concrete verzoeken om een oordeel. De vraag vanuit de samenleving is heel duidelijk: doe iets aan racisme. Daar zijn we mee aan de slag gegaan."

De coronacrisis leidde ertoe dat vorig jaar veel zittingen moesten worden uitgesteld. Het CRM kwam vorig jaar in 124 situaties tot een oordeel. In 40 procent van die gevallen was er sprake van discriminatie, meldt de krant. Een uitspraak van het CRM is niet bindend.