De enige kuifmangabeybaby ter wereld die in een dierenpark te zien is, is begin april in Safaripark Beekse Bergen geboren, meldt de dierentuin dinsdag. Het aapje is echter nog niet goed te zien voor dierenverzorgers omdat de moeder zo beschermend is.

Het aapje is nu ongeveer drie weken oud. Zijn of haar moeder beschermt het jong zo goed dat zelfs de dierenverzorging van het safaripark niet weet of de nieuwgeborene een mannetje of een vrouwtje is.

"We hebben hem of haar al zien drinken bij moeder Mona", laat hoofd dierenverzorging Kris Jansen weten. "Zij beschermt haar kleine goed, waardoor we het jong nog niet van dichtbij hebben kunnen zien." Wel denkt hij dat het heel goed gaat met het babyaapje.

De kuifmangabey is te herkennen aan de kuif boven op zijn kop. Deze gebruikt hij om te communiceren. Normaal gesproken staat de kuif recht omhoog, maar als deze dieren zich bedreigd voelen, beweegt de kuif een beetje op en neer. Deze diersoort leeft hoog in de boom en komt heel af en toe naar beneden om te drinken of om voedsel te zoeken.