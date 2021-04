Er is dinsdag in de ochtend vroeg nog wat kans op nevel of mist. Vooral in het zuiden komen dichte mistbanken voor met minder dan 200 meter zicht. In de loop van de ochtend lost de mist op.

De zon breekt goed door en het wordt een vrij zachte aprildag. Er is een kleine kans op een bui, maar de dag zal grotendeels droog verlopen.

Bij weinig wind komt de temperatuur uit tussen de 14 tot 17 graden, in het zuidoosten kan het 18 graden worden. In de avond lossen eventuele buien snel op en koelt de temperatuur af naar zo'n 4 graden.

