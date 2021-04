Omstanders hebben maandagavond in het Gelderse Lunteren een persfotograaf en zijn vriendin belaagd toen hij beelden wilde maken van een brand. De auto waarin zij zaten werd opzettelijk in een sloot geduwd, waardoor zij ondersteboven bekneld kwamen te zitten, schrijft de Gelderlander.

De brandweer rukte uit om de journalist en zijn vriendin uit de auto te bevrijden. Zij zijn volgens de krant gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Volgens ooggetuigen reageerden zes of zeven omstanders zeer heftig op de aanwezigheid van meerdere persfotografen. Een van hen kwam met een shovel aangereden en duwde de auto, waarin de slachtoffers nog zaten, in een greppel. Ook andere 112-fotografen zouden door de omstanders zijn aangevallen met stokken.

Een aanwezige fotograaf van persbureau Heitink werd met de dood bedreigd. "Je ziet de agressie tegen journalisten al lange tijd toenemen. Dit is echt heel heftig, ik heb er bijna geen woorden meer voor", zegt eigenaar Roland Heitink. "Het is fijn dat de politie direct goed in actie is gekomen."

De politie heeft volgens de Gelderlander twee mensen aangehouden en komt met meer informatie als het onderzoek is afgerond.

Het is niet bekend of er aangifte is gedaan. De laatste maanden komen bij platform PersVeilig steeds meer meldingen van geweld, intimidatie en bedreiging tegen journalisten. Alleen al in de eerste drie maanden van dit jaar waren dat er 73. Vooral het fysieke geweld tegen journalisten neemt toe.