In het landingsgestel van een vliegtuig afkomstig uit de Nigeriaanse stad Lagos is bij aankomst op luchthaven Schiphol een stoffelijk overschot aangetroffen. Dat maakt de Koninklijke Marechaussee maandag bekend.

De brigade Politie & Beveiliging Schiphol is samen met de afdeling forensische opsporing van de marechaussee een onderzoek gestart. Op die manier moet duidelijk worden wie deze persoon is en waaraan de verstekeling is overleden. Het stoffelijk overschot werd aangetroffen in een toestel van KLM, bevestigt een woordvoerder.

Afgelopen februari werd op Maastricht Aachen Airport een zestienjarige jongen in het landingsgestel aangetroffen na een vlucht uit Londen. Hij moest met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis.

Doordat er op deze korte vlucht lager gevlogen wordt, werd het niet kouder dan 30 graden onder 0. Op langere vluchten, waarbij op grotere hoogte gevlogen wordt, daalt de temperatuur al snel tot 50 graden onder 0. Dan zit er bovendien te weinig zuurstof in de lucht.