Het voorwerp dat agenten maandagmiddag in recreatiegebied De Hulk in het Noord-Hollandse Scharwoude vonden in de zoektocht naar de verdwenen studente Sumanta Bansi, blijkt een afgebroken schep te zijn. De politie gaat ervan uit dat de vrouw is begraven en dat daarbij gebruik is gemaakt van een schep, maar het is niet zeker of het gevonden onderdeel is gebruikt om het lichaam van de 22-jarige zwangere vrouw te verstoppen.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Sumanta Bansi

De politie schrijft te hebben vastgesteld dat de vrouw zeer vermoedelijk is begraven en dat een gebruikte schep mogelijk (af)gebroken is tijdens de verstoppingspoging. Agenten vermoeden ook dat de schep daarna in het water gegooid zou zijn.

Het korps schrijft op Twitter dat het onderdeel van de schep in het water is gevonden. "Dit onderdeel zou zeer belangrijk kunnen zijn voor ons onderzoek", aldus de politie Noord-Holland. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verricht nader onderzoek naar de schep en waarvoor het onderdeel is gebruikt.

De 22-jarige Bansi verdween in 2018 plotseling. De politie gaat uit van een misdrijf, omdat onder meer haar bankpassen, paspoort en socialemedia-accounts niet meer gebruikt zijn sinds februari van dat jaar.

De politie dacht eerder dat Bansi begraven is in het Robbenoordbos, in de kop van Noord-Holland. Meerdere zoekacties in dit grote bos hebben nog niet tot de vondst van Bansi geleid.

In november verrichtte de politie drie aanhoudingen in de zaak: een 40-jarige man uit Hoorn, zijn 63-jarige vader en een 34-jarige neef uit Rijswijk. De man uit Hoorn zit nog steeds vast op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van Bansi.