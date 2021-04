De politie heeft een voorwerp gevonden in het onderzoek naar de verdwenen studente Sumanta Bansi. Maandag werd in recreatiegebied De Hulk in Scharwoude (Noord-Holland) gezocht.

Het voorwerp is veiliggesteld en zal worden onderzocht, zo laat de politie weten.

De 22-jarige zwangere vrouw verdween in 2018 plotseling. De politie gaat uit van een misdrijf, omdat onder meer haar bankpassen, paspoort en socialemedia-accounts niet meer gebruikt zijn sinds februari van dat jaar.

De politie dacht eerder dat haar lichaam is begraven in het Robbenoordbos, in de kop van Noord-Holland. Meerdere zoekacties in dit grote bos hebben nog niet tot de vondst van Bansi geleid.

In november verrichtte de politie drie aanhoudingen in de zaak: een 40-jarige man uit Hoorn, zijn 63-jarige vader en een 34-jarige neef uit Rijswijk. De man uit Hoorn zit nog steeds vast op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van Bansi.