Motorclub Caloh Wagoh is maandag door de rechter verboden en ontbonden verklaard. Volgens de rechtbank in Amsterdam gaat de club zich te buiten aan zeer ernstig, vaak dodelijk geweld en bedreigingen. Daarmee is het bestaan van Caloh Wagoh in strijd met de openbare orde, aldus de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie (OM) had in een civiele procedure om een verbod op de club gevraagd, omdat deze volop verwikkeld zou zijn in zware misdaad en zich schuldig zou maken aan "een stroom aan ernstig geweld".

Justitie is al een tijd bezig omstreden motorclubs in Nederland te bestrijden. In soortgelijke procedures zijn bij diverse rechterlijke instanties successen geboekt. Clubs als No Surrender en Hells Angels zijn inmiddels in hoger beroep verboden verklaard. De Hoge Raad bekrachtigde het verbod op Satudarah en - met een enkele nuance - op Bandidos. De lokale afdelingen van die motorclub mogen volgens de raad niet verboden worden.

Er lopen nog ettelijke strafzaken tegen een aantal leden van Caloh Wagoh, waaronder het grote liquidatieonderzoek Eris. De oprichter van de club, Delano R., is daarin de hoofdverdachte.

R. zou een reeks opdrachten voor huurmoorden van Ridouan T. hebben aangenomen. T. is zelf het middelpunt van een ander groot liquidatieproces: Marengo.

Club blijft voorlopig bestaan in geval hoger beroep

De advocaat die de club bijstaat, Anis Boumanjal, laat op Twitter weten dat als Caloh Wagoh in hoger beroep gaat en dat dit waarschijnlijk is, de motorclub in afwachting van dat hoger beroep kan blijven bestaan.