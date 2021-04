De 21-jarige Samir El Y., die bekend heeft in augustus vorig jaar Bas van Wijk te hebben doodgeschoten, zegt dat het stelen van het horloge van een vriend van Van Wijk nooit het doel is geweest. Hij laat in de rechtbank van Amsterdam weten dat hij de groep vrienden wilde "vernederen".

El Y. en Van Wijk behoorden tot twee groepen die op 8 augustus 2020 bij een pier in Amsterdam woorden met elkaar kregen. Hoewel de situatie al was gekalmeerd, besloot de man met een wapen op zak op de groep af te lopen.

De verdachte verklaarde dat hij "verhaal wilde halen", naar aanleiding van de eerdere woordenwisseling. El Y. zei om het horloge van een van de vrienden van Van Wijk te hebben gevraagd omdat hij de mannen wilde "vernederen". "Als ik het toen had gekregen, dan had ik het mogelijk direct in het water gegooid", aldus El Y.

Toen de man het horloge niet kreeg, haalde hij zijn wapen tevoorschijn, al sluit hij niet uit dat hij die al in zijn handen had. Hij droeg een wapen bij zich omdat hij problemen zou hebben met anderen en zich bedreigd voelde.

Dodelijk schot in borst 'ging per ongeluk'

"Ik wilde indruk maken", aldus de rank gebouwde El Y. Het eerste schot dat hij naar eigen zeggen loste, was in het water en was bedoeld als waarschuwing. Volgens El Y. wilde hij daarop vertrekken, maar riep Van Wijk iets in de trant van "doe eens normaal, joh".

De verdachte zei dat hij zich toen omdraaide en dat Van Wijk zich dicht bij hem bevond. Hij schoot Van Wijk daarop in zijn been en trof hem daarna dodelijk in de borst. Dat tweede schot was niet zijn bedoeling: "Dat ging per ongeluk", aldus El Y. De man dwong alsnog het eerder gevraagde horloge af te staan en ging ervandoor.

De antwoorden van de verdachte riepen veel vragen op bij de rechtbank. Zij kon zich nog steeds niet goed voorstellen waarom El Y. met een wapen op de groep vrienden af was gelopen. De verklaring strookt ook niet met getuigenverklaringen.

Wat het Openbaar Ministerie (OM) van de uitleg van El Y. vindt, wordt later maandag duidelijk. De officier van justitie zal dan de strafeis uitspreken. De rechtbank doet op 18 mei uitspraak.