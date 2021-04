Het aantal schrijnende gevallen dat de laatste paar jaar een verblijfsvergunning in Nederland heeft gekregen is fors afgenomen, meldt NRC zondag op basis van cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In 2019 kregen minder dan vijf mensen in een uitzonderlijke situatie een verblijfsvergunning, vorig jaar waren dat er ongeveer tien.

Voor 2019 kregen jaarlijks gemiddeld meer dan honderd mensen nog een verblijfsvergunning vanwege hun schrijnende situatie. Dat is veranderd sinds de Immigratie- en Neutralisatiedienst (IND) beslist of een kritiek geval recht heeft op een vergunning.

Met schrijnende gevallen doelt de IND op asielzoekers die buiten de regels vallen. Er worden volgens de krant geen cijfers bijgehouden van het totale aantal situaties die door de immigratiedienst zijn beoordeeld.

De afname is te verklaren doordat steeds minder mensen er aanspraak op maken, zegt Peter Rodrigues, hoogleraar immigratierecht aan de Universiteit Leiden, in NRC. "De IND kijkt alleen naar schrijnende situaties bij mensen die voor het eerst een asielaanvraag doen, dus helemaal aan het begin van de procedure. Terwijl veel schrijnende situaties ontstaan omdat de eindbeslissing over de verblijfsvergunning jaren duurt."

Staatssecretaris kon eerst nog afwijken van regels

Tot 2019 mocht de staatssecretaris nog afwijken van het beleid in het geval van schrijnende gevallen, zoals gebeurde bij de Armeense kinderen Lili en Howick. Zij moesten Nederland verlaten maar kregen na veel aandacht in de media alsnog een verblijfsstatus.

In mei 2019 werd de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris afgeschaft. Dat gebeurde in ruil voor het afgesproken kinderpardon waardoor honderden kinderen in Nederland mochten blijven.

Met het afschaffen van de discretionaire bevoegdheid moest de werkdruk van de staatssecretaris afnemen. Volgens het kabinet hielden asielzoekers namelijk tot het allerlaatste moment hoop op een verblijfsvergunning door de discretionaire bevoegdheid. Met enige regelmaat verschenen kritieke gevallen in het nieuws.