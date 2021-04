Supporters van verschillende voetbalclubs hebben zondag met elkaar gevochten op het parkeerterrein van de IKEA in Delft. Er zijn in totaal 32 aanhoudingen verricht, bevestigt de politie in gesprek met NU.nl na berichtgeving van Omroep West.

De spelers van Ajax zouden in het West Cord-hotel vlak bij de IKEA hebben overnacht, zo meldt de omroep. Supporters waren waarschijnlijk aanwezig om de spelers uit te zwaaien.

Op beelden op sociale media is te zien hoe grote groepen supporters achter elkaar aan rennen en op elkaar inslaan. Waarom het tot een confrontatie is gekomen, is niet bekend.

Op het moment is het weer rustig op het parkeerterrein. De Mobiele Eenheid was aanwezig, maar heeft geen charges hoeven uitvoeren.

Zondag speelt Ajax de bekerfinale tegen Vitesse in de Rotterdamse Kuip.