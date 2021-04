De 24-jarige vrouw uit Amsterdam die zaterdagavond opzettelijk werd overreden in de stad zou voorafgaand aan het incident een neppe telefoon hebben gekocht bij de inzittenden van de auto. Toen ze verhaal ging halen, reed de automobilist meerdere malen op haar in, maakt de politie zondag bekend.

De vrouw is aanspreekbaar en is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Het vooral gebeurde rond 20.30 uur op de Ranonkelkade in het Amsterdamse stadsdeel Noord. De vrouw zou via Marktplaats een telefoon hebben gekocht en deze op de Ranonkelkade hebben opgehaald. Toen ze erachter kwam dat het toestel nep was, ging ze weer terug om dit aan te kaarten. Omstanders zeggen tegen AT5 dat de automobilist vervolgens drie keer op het slachtoffer inreed.

De 23-jarige automobilist en zijn 26-jarige bijrijder, beiden afkomstig uit Amsterdam, zijn aangehouden. De politie heeft daarnaast een 64-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij het incident, maar wat zijn rol hierin precies was, wordt nog onderzocht.

Het voertuig zelf werd door omstanders vernield. Daarvoor heeft de politie nog vier personen aangehouden: twee 21-jarige en twee 22-jarige mannen uit Amsterdam. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging.