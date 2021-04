Maandag start in de rechtbank van Amsterdam de inhoudelijke behandeling van de dood van Bas van Wijk in Amsterdam. Deze 24-jarige man werd in augustus vorig jaar doodgeschoten toen hij betrokken raakte bij een conflict. Wat gebeurde er die dag?

De belangrijke juridische vraag die gesteld zal worden, is wat er zich nou heeft afgespeeld voor de dood van Bas. Werd hij doodgeschoten door Samir el Y. omdat El Y. een horloge wilde stelen? Of gebeurde het na een conflict, waarop El Y. alsnog het horloge meenam?

Als moord niet kan worden bewezen, is het antwoord op die vraag het verschil tussen doodslag en juridische doodslag. In dat laatste geval betekent het dat iemand is gedood om een andere daad te verhullen en dat wordt in de regel zwaarder bestraft. Maar wat speelde er zich dan af op die dag?

Het is die zaterdag 8 augustus zinderend heet. Nederland zit aan het begin van een hittegolf die zou eindigen op 18 augustus. Op die 8 augustus wordt in De Bilt de hoogste temperatuur van 34,6 graden gemeten.

Bas en zijn vrienden zoeken dan ook verkoeling bij de Nieuwe Meer, onderdeel van natuur- en recreatiegebied De Oeverlanden aan de zuidwestkant van Amsterdam. Net als vele anderen die dag vinden ze een plek bij de zwemsteiger aan het Anton Schleperspad.

De zwemsteiger waar Bas van Wijk werd doodgeschoten Foto: Politie

Irritatie vooraf aan schietincident

Tegen het einde van de middag ontstaat er irritatie tussen de groep vrienden van Bas en personen rondom El Y. Er worden blikken uitgewisseld en bij de vrienden van Bas ontstaat het vermoeden dat de jongens uit zijn op een horloge van een van hen, een imitatie van een gouden Rolex.

De irritatie ontaardt in een conflict als El Y. iets roept in de trant van: "Wie keek er zo lang?" Niet veel later staan een vriend van Bas en de 21-jarige El Y. hoofd aan hoofd tegenover elkaar.

"Moet ik jou door je kankerknie schieten?", reproduceert een getuige de woorden van El Y. "Ik maak geen grappen. Ik bluf niet, ik doe het gewoon", waarop de man de trekker overhaalt. De kogel belandt in de grond.

Als El Y. vervolgens om de Rolex vraagt, komt Bas tussenbeide en wordt hij op enig moment neergeschoten, waarop de verdachte er alsnog met het horloge vandoor gaat. Hulp komt voor Bas te laat. Kort na arriveren in het ziekenhuis overlijdt hij.

Man heeft doodschieten Bas bekend

Zijn dood zorgt voor een schok en in zijn geboorteplaats Badhoevedorp wordt op 14 augustus een stille tocht voor Bas gehouden. Aanwezigen dragen shirts met 'onze held' en #AllesisvoorBassie erop.

Twee dagen voor de tocht is El Y. aangehouden. In een van zijn eerste verhoren bekent hij zijn daad. Op zijn aanwijzing worden in een verborgen ruimte in een auto het horloge en het wapen aangetroffen.

Naast de verdenking van het doodschieten van Bas wordt El Y. ook vervolgd voor wapenhandel.