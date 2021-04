Het wordt zondag een zachte dag die overwegend zonnig verloopt. In de vroege ochtend geldt in het noorden en midden van het land code geel vanwege dichte mist. Die mist lost in de loop van de ochtend op.

Overdag trekken vanuit het westen enkele wolkenvelden over het land en in het noordoosten neemt hierdoor de kans op een bui toe. In de rest van het land blijft het droog en schijnt de zon geregeld.

Bij een zwakke tot matige wind komt de temperatuur uit tussen de 13 en 15 graden. In de avond en nacht kan opnieuw in het noordoosten een bui vallen.

