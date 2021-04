De politie heeft zaterdagavond zes mensen aangehouden nadat een auto opzettelijk meerdere keren over een jonge vrouw was gereden in het Amsterdamse stadsdeel Noord. Volgens AT5 gaat het om een taxichauffeur die een conflict had met de vrouw, maar de politie kan dat nog niet bevestigen.

De vrouw werd volgens omstanders drie keer overreden. Ze is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie op Twitter.

De bestuurder van de auto en de bijrijder zijn opgepakt. Ook vier omstanders die na het incident uit woede de auto vernielden zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging.

Het voorval gebeurde rond 20.30 uur op de Ranonkelkade. De politie is op zoek naar getuigen van het incident en is een onderzoek begonnen.