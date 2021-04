Opnieuw is in Twente een granaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Een vijftienjarige jongen vond het projectiel zaterdag toen hij aan het magneetvissen was in Enschede. Vrijdagmiddag werd er in het Overijsselse De Lutte ook al een gevaarlijke oorlogsgranaat gevonden.

Nadat de jongen de granaat zaterdagmiddag naar boven haalde aan de Oude Deventerweg, belde hij meteen de politie. Daarop werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld.

Het projectiel, dat op scherp staat, is naar een veilige plek gebracht en zal daar worden vernietigd door de EOD. Of de jongen zijn magneet terugkrijgt, die nog vastzit aan het projectiel, hangt volgens een politiewoordvoerder van de EOD af.

Vrijdagmiddag vond een man ook al een oorlogsgranaat die op scherp stond, bij een bankje op de Duivendalweg in De Lutte. De man had na de vondst de politie gebeld, maar toen agenten kwamen kijken, was de granaat weg.

Een wandelaarskoppel uit Enschede had het levensgevaarlijke projectiel mee naar huis genomen. De EOD kwam daarna ter plekke en maakte het explosief onschadelijk op een veilige plek.