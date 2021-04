Twee wandelaars uit Enschede hebben nietsvermoedend een levensgevaarlijke granaat uit de Tweede Wereldoorlog meegenomen naar huis. De politie was sinds vrijdagochtend op zoek naar het projectiel.

De granaat was door de oorspronkelijke vinder op een bankje in het Overijsselse De Lutte gelegd, waarna hij vanuit huis een melding bij de politie had gedaan, meldt RTV Oost. Toen agenten kwamen kijken, was het projectiel weg.

Aan de foto kon de politie zien dat de granaat op scherp stond. Daarom werd een dringende oproep gedaan het projectiel in te leveren.

Achteraf bleek dat de wandelaars de granaat op het bankje hadden aangetroffen, waarna ze het nietsvermoedend in een jas hadden gewikkeld en mee naar huis hadden genomen. Toen de twee op Radio Oost een oproep van de politie hoorden, belden zij geschrokken de politie, aldus RTV Oost.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het projectiel opgehaald en gaat het onschadelijk maken, meldt de politie. De roestbruine granaat is 40 centimeter lang en heeft een doorsnede van 12,5 centimeter.