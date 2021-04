Zowel de gemeente Leeuwarden als SC Cambuur zegt tevreden te zijn over het verloop van het spontane supportersfeest waar vrijdagavond zo'n tweeduizend fans op afkwamen. De gemeente koos ervoor om de coronamaatregelen die werden overtreden niet te handhaven, maar de illegale samenkomst "beheerst" te laten verlopen. Ook Cambuur greep niet in: de club feestte zelfs kort mee.

Op het Cambuurplein buiten het stadion verzamelde zich vrijdagavond tijdens de gewonnen wedstrijd tegen Helmond Sport (4-1) een grote groep Cambuur-supporters, om de zo goed als zekere promotie naar de Eredivisie van hun club te vieren.

Daarbij werd onvoldoende afstand gehouden en overtraden de aanwezigen ook de avondklok. Die maatregelen werden ook niet gehandhaafd door de politie.

In een reactie tegen NU.nl zegt een woordvoerder van de gemeente "ook blij te zijn met de promotie van Cambuur, maar dat het niet de bedoeling was dat mensen zich verzamelden". De gemeente zegt dat, onder meer in overleg met de supportersvereniging van de voetbalclub, ook actief via sociale media duidelijk te hebben gemaakt.

Gemeente: 'Beheerst leeg laten lopen'

De oproep mocht echter niet baten, en toen tijdens de wedstrijden honderden supporters samenkwamen op het Cambuurplein, besloot de gemeente niet te handhaven. "Gezien de situatie hebben we ervoor gekozen het plein beheerst leeg te laten lopen", zegt de woordvoerder, die ook benadrukt dat het rond 23.00 uur weer rustig was op het plein.

"Je kan wel proberen de maatregelen strak te handhaven, maar daarbij kan het mogelijk tot een confrontatie gekomen. Wij hebben de keuze gemaakt de openbare orde te bewaren."

De gemeente laat weten achteraf en "gezien de omstandigheden" tevreden te zijn over het verloop van de avond. "Maar we zijn niet blij met het feit dat tweeduizend mensen zich daar verzamelden. Dat is natuurlijk niet goed te keuren."

59 Duizenden Cambuur-supporters negeren avondklok en vieren feest

Cambuur: 'Utopie om te denken dat supporters bij tv blijven'

Ook Ard de Graaf, algemeen directeur van Cambuur, vindt dat het supportersfeest "gezien de omstandigheden goed is opgelost".

De wedstrijd tussen Cambuur en Helmond Sport was rond 21.50 uur afgelopen. De spelers en trainersstaf van Cambuur lieten zich vervolgens op het bordes van het stadion toejuichen door de supporters. Rond 22.25 uur verzocht Cambuur-trainer Henk de Jong iedereen naar huis te gaan.

"Mensen die niets met voetbal hebben, zullen het waarschijnlijk afkeuren wat er is gebeurd. Maar ik denk dat voetballiefhebbers wel begrijpen dat dit bijna niet te voorkomen is", aldus De Graaf tegen NU.nl. "Het is een utopie om te verwachten dat de supporters na zo'n jaar geen blijk van hun vreugde willen geven en allemaal thuis bij de tv blijven."

De vreugde bij Cambuur was extra groot omdat de club vorig jaar al naar de Eredivisie hoopte te promoveren. De Friese club stond ruim bovenaan toen de competitie wegens het coronavirus werd stilgelegd. De KNVB paste tot grote onvrede van Cambuur geen promotie en degradatie toe; een rechtszaak daarover mocht niet baten.

"Eerder heb je bijvoorbeeld in Liverpool en in Glasgow bij Rangers ook grote supportersfeesten gezien, ondanks de coronaregels. En ik denk dat het zondag in Amsterdam of Arnhem ook zal gebeuren, als Ajax of Vitesse de beker wint", aldus De Graaf.

"Het is bijna niet te voorkomen dat mensen samenkomen als ze zoiets willen vieren", vindt de directeur van Cambuur. "De vraag is: hoe los je het zo goed mogelijk op? Wij zijn met de spelersgroep kort naar de supporters toe gegaan en al vrij snel hebben we ervoor gezorgd dat het in goede orde is beëindigd. Mensen mogen daar zelf een mening over vormen, maar ik denk dat we het zo op de best mogelijke manier hebben opgelost."

Ook Vitesse-fans negeren coronamaatregelen

Ook zaterdag houden voetbalsupporters zich niet aan de geldende coronamaatregelen. Bij het GelreDome hebben "vele honderden" supporters van Vitesse hun club uitgezwaaid, meldt Omroep Gelderland. De club uit Arnhem speelt zondag de finale van de KNVB-beker tegen Ajax in De Kuip in Rotterdam.

De 1,5 meter afstand werd genegeerd, meldt de omroep. "Voor de supporters was die maatregel even niet aan de orde: zij wilden er alles aan doen om de spelers aan te vuren voor het duel van zondag."