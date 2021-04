De eerste helft van april was de koudste in 35 jaar, maar de lentezon gaat dit weekend wat meer schijnen. Dat zorgt voor wat hogere temperaturen, met name in de nacht.

Doordat de wind de komende dagen meer vanaf het land gaat waaien en de lucht tegelijkertijd langzaam opwarmt, stijgen de temperaturen overdag steeds vaker naar dubbele cijfers en kruipen ze 's nachts verder weg bij het vriespunt.

De nacht van vrijdag op zaterdag is met temperaturen vlak boven het vriespunt nog vrij koud, maar het blijft wel droog. Plaatselijk kan er een lichte mistbank ontstaan.

Zaterdag is het regelmatig zonnig, maar ontstaan er vooral landinwaarts ook stapelwolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 11 graden aan de kust en 14 graden verder landinwaarts. De noordelijke wind is matig en vlak aan zee vrij krachtig. In de middag draait de wind aan de westkust naar het noordwesten.

In de nacht van zaterdag op zondag wordt het niet meer zo koud als de afgelopen week. Het minimum ligt 3 of 4 graden boven het vriespunt. Alleen op een enkele beschutte plaats kan het verder landinwaarts aan de grond licht vriezen.

Zondag kan op enkele plaatsen een losse bui ontstaan. Vooral in de kuststreken is er veel ruimte voor de zon en blijft het de hele dag droog. Net als op zaterdag wordt het zo'n 14 graden, maar dan op wat meer plekken in het land.