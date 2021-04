De rechtbank in Assen heeft vrijdag twee mannen veroordeeld tot een jaar celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor het bedreigen van personen en bedrijven die meewerkten aan de ontwikkeling van twee windparken in Groningen en Drenthe. De rechter vindt dwang en poging tot dwang bewezen.

De uitspraak valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM), dat vijftien maanden cel waarvan vijf maanden voorwaardelijk eiste. Volgens het OM waren de mannen ook verantwoordelijk voor het dreigen met het dumpen van asbest op de plekken waar de windparken moesten komen, maar de rechtbank vindt dat hiervoor niet voldoende bewijs is.

Wel acht de rechtbank voldoende bewezen dat de mannen, de 63-jarige Jan N. uit Tweede Exloërmond en de 59-jarige Jan H. uit Meeden, de "drijvende krachten" achter de bedreigingen zijn. Dat zou onder meer zijn gebleken uit opgenomen gesprekken tussen de mannen, waarin ze spraken over welke bedrijven de dreigementen zouden moeten krijgen.

Bouwbedrijven als Hak, BAM en het energiebedrijf RWE kregen in het voorjaar van 2019 dreigementen aan hun adres vanwege hun betrokkenheid bij de bouw van de windparken. In de brieven werd gedreigd met "nare" dingen wanneer zij zich niet zouden terugtrekken uit de windparkprojecten. Twee ontvangers stopten daadwerkelijk, omdat ze vreesden voor de veiligheid van hun medewerkers en hun gezinnen.

'Dreigementen ondermijning van democratische rechtstaat'

De dreigementen aan het adres van de bouwers van de windparken hebben een grote impact op deze bedrijven gehad. "Men voelde zich genoodzaakt extra beveiliging in te schakelen", zei de rechter. Beide mannen waren als voormannen van de actiegroepen Platform Storm en Storm Meeden zeer standvastig in hun verzet tegen de komst van windmolenparken. De rechter noemde de handelswijze van de mannen eigenrichting. Die vond dit een ondermijning van de democratische rechtstaat. "Dit heeft niets democratisch in zich", zei de rechter.

N. liet eerder al weten dat hij na een veroordeling in hoger beroep gaat. De advocaat van H. maakt gebruik van de bedenktijd.