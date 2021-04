Advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra zeggen vrijdag in de rechtbank van Amsterdam dat zij ervan overtuigd zijn dat kroongetuige Nabil B. heeft gelogen over het tot stand komen van zijn overeenkomst met justitie. Dit zou blijken uit de inhoud van gesprekken die zijn gevonden op de iPhone die B. stiekem in zijn cel heeft gehad.

Het is voor het eerst dat er berichten van de iPhone zijn toegevoegd aan het dossier in het Marengo-proces, nadat in juli vorig jaar duidelijk werd dat B. een toestel in zijn cel heeft gehad en daar eerder desgevraagd onder ede over loog.

Het proces, dat draait om een zestal liquidaties, pogingen tot moord en voorbereidingen op moord, is vrijdag de vijfde dag van de inhoudelijke behandeling ingegaan.

B. heeft altijd gezegd dat een belangrijke beweegreden om kroongetuige te worden was dat niet alleen Ridouan T. hem naar het leven stond, maar ook zijn vrienden Saïd R. en Mohamed R.

Meijering, die Mohamed R. bijstaat, citeerde echter een bericht van B.: "Mo loog niet, hij zou mij nooit wat aandoen." Dat bericht spreekt het motief van de kroongetuige tegen, aldus de advocaat.

Meijering maakte duidelijk dat 220 van de in totaal 17.152 berichten berichten die B. en zijn partner naar elkaar stuurden openbaar zijn gemaakt. Meijering wil dat het Openbaar Ministerie (OM) alle berichten aan het dossier toevoegt.

Mohamed R. was ook vrijdag aanwezig in de rechtbank. Foto: Adrien Stanziani

Kroongetuige loog onder ede over telefoon

De iPhone waar het over gaat, had B. in zijn cel in de periode van september 2017 tot februari 2018. In die periode onderhandelde hij met justitie over de totstandkoming van de overeenkomst over zijn rol als kroongetuige.

Toen hij in juli 2019 werd gevraagd of hij de beschikking heeft gehad over een telefoon in zijn cel, gaf B. toe de beschikking te hebben gehad over een BlackBerry. Een jaar later gaf hij toe ook een iPhone te hebben gehad en hierover te hebben gelogen omwille van zijn eigen veiligheid en personen om hem heen.

Wat volgens de raadslieden duidelijk is geworden uit berichten, is dat B. een ander motief had om een deal met justitie te sluiten. De advocaten zijn ervan overtuigd dat B. tegen de waarheid in belastend heeft verklaard over Mohamed R. om een overeenkomst te kunnen sluiten en zo strafvermindering te krijgen.

B. is nog niet in de gelegenheid geweest om te reageren op de beweringen van de advocaten en de berichten wellicht in een andere context te plaatsen. Wel heeft hij al meerdere keren verklaard dat hij een deal met justitie heeft gesloten omdat zijn leven gevaar liep en hij geen andere uitweg meer zag.