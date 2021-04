Een 21-jarige man is vrijdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot tien maanden cel (waarvan vijf voorwaardelijk) wegens zijn rol bij de avondklokrellen op 25 januari. Quinten T. is de eerste die is veroordeeld voor betrokkenheid bij de zware ongeregeldheden in zijn woonplaats Den Bosch.

T. verklaarde impulsief te hebben meegelopen en bekende schuldig te zijn aan de meeste aanklachten. Gehuld in een bivakmuts was hij betrokken bij het intrappen van ruiten en het plunderen van een brillenwinkel, De Frietzaak en een Primera-filiaal.

De officier van justitie zegt dat de rellen niets met coronamaatregelen van doen hadden. "Dit was rellen om te rellen."

Tegen T. was tien maanden onvoorwaardelijke cel geëist. Omdat hij volgens de rechter al druk bezig is zijn leven op de rit te krijgen, kreeg hij dat niet opgelegd.

Zeker 150 relschoppers trokken op 25 januari al plunderend en vernielend door de binnenstad van Den Bosch. Winkels, straatmeubilair, fietsen en auto's werden doelwit van de groep.

De getroffen eigenaar van een Primera-filiaal werd het gezicht van de rellen in Den Bosch De getroffen eigenaar van een Primera-filiaal werd het gezicht van de rellen in Den Bosch Foto: ANP

Tientallen ondernemers vorderen schade

Vooral de huilende eigenaar van het Primera-filiaal werd het gezicht van de rellen in Den Bosch. Beelden van haar leidden tot een grote crowdfundingactie waarmee meer dan 1 ton werd opgehaald. De winkel is pas begin deze maand weer hersteld en opengegaan.

De eigenaar heeft geen schade gevorderd. Tientallen ondernemers en particulieren deden dat wel. Zij vorderden in totaal ruim 40.000 euro. Ook daarvoor is T. hoofdelijk aansprakelijk, aldus de politierechter, hoewel die niet alle claims toewees.

De politie heeft in totaal ruim zestig mensen opgepakt in verband met de rellen in Den Bosch. In de loop van vrijdag moeten nog drie verdachten die zouden hebben meegedaan aan de vernielingen en plunderingen voor de politierechter verschijnen. Het Openbaar Ministerie had van tevoren al aangekondigd met "forse strafeisen" te komen.