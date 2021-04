Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de Syrische vluchteling Malek F. voor het neersteken van drie willekeurige mensen op straat in Den Haag.

Dat is een poging tot moord met voorbedachten raad, zette het OM uiteen in een twee uur durend requisitoir bij het gerechtshof.

Op Bevrijdingsdag 2018 stak F. in de buurt van station Hollands Spoor zijn slachtoffers meerdere malen, wat leidde tot levensgevaarlijke verwondingen. De advocaat-generaal, de aanklager in hoger beroep, is ervan overtuigd dat F. zijn slachtoffers wilde doden.

"Dat kan niet anders. Hij heeft ze gestoken op plaatsen waar slagaders zijn geraakt of waar hij andere vitale delen van de lichamen kon raken", aldus de advocaat-generaal. Volgens het OM handelde F. niet in een gemoedsopwelling. "Hij heeft weloverwogen een nieuw mes gekocht om ermee te steken."

Het OM dacht altijd dat de man een terroristisch motief had, onder meer omdat hij Allahoe akbar (God is de grootste) riep toen hij werd neergeschoten door de politie. Volgens het OM was F. zeer fanatiek in zijn geloofsbeleving, maar ligt het juridisch moeilijk om een terroristisch motief te bewijzen. Voor dit deel van de aanklacht vroeg het OM daarom vrijspraak.