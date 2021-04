De vrijdag begint met in het binnenland lichte vorst. Het blijft overal de hele dag droog.

In de ochtend is het onbewolkt, maar later op de dag ontstaan er stapelwolken die worden afgewisseld met zonnige perioden. Bij een matige noordoostenwind wordt het vrijdag 10 of 11 graden.

Later lossen de wolken op en 's avonds is het helder. In de nacht is er opnieuw kans op lichte vorst.

