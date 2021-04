Advocaat Corinne Jeekel wil namens de oudste vier kinderen in de zaak-Ruinerwold een civiele procedure tegen hun vader Gerrit Jan van D. beginnen. Jeekel zei woensdagavond in het televisieprogramma Op1 dat Van D. eind volgende week een dagvaarding kan verwachten.

Zes van de negen kinderen leefden jarenlang verscholen voor de buitenwereld op een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold. De vader werd ervan verdacht dat hij hen jarenlang tegen hun wil vasthield. Ook stond hij terecht voor seksueel misbruik van twee van zijn kinderen.

De zaak kwam in oktober 2019 aan het licht, nadat een van de oudere kinderen alarm had geslagen. De strafvervolging van Van D. werd eerder beëindigd omdat de 68-jarige man volgens de rechtbank niet terecht kan staan als gevolg van zijn slechte gezondheid. In 2016 liep hij ernstige en blijvende hersenschade op door een beroerte.

"Voor zover ik weet, staat hij op dit moment niet onder curatele en dus is hij strikt genomen handelingsbekwaam", aldus Jeekel. Ze benadrukt dat de oudste kinderen van het gezin van meet af aan gerechtigheid en erkenning hebben gewild. "Het kan gewoon niet dat dit zonder rechterlijk oordeel voorbijgaat."