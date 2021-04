Ook de laatste twee containers die het schip Baltic Tern vorige week ten noorden van Ameland heeft verloren, zijn inmiddels gevonden. Dat heeft demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) woensdag laten weten tijdens een debat in de Tweede Kamer.

De containers gevuld met houtvezels moeten volgens de bewindsvrouw nog wel worden geborgen. "Het is denk ik mooi nieuws dat er geen containers meer zoek zijn", zegt zij.

Drie andere containers, die met onder meer aceton en gebruikt frituurvet gevuld zijn, werden eerder al uit zee gevist.

Inmiddels ligt de Baltic Tern in de haven van Rotterdam. Het 162 meter lange containerschip vaart onder de vlag van Cyprus en kwam via Duitse wateren naar de Rotterdamse haven. Vermoedelijk was onstuimig weer de oorzaak van het vrachtverlies.

Het ongeluk onderstreept volgens veel Kamerleden het belang van strengere regels voor het doorkruisen van het zuidelijke deel van de Noordzee bij de Waddeneilanden bij stormachtig weer. Daar pleit de Kamer al voor sinds het containerschip MSC Zoe begin 2019 ruim driehonderd containers verloor in het kwetsbare natuurgebied.