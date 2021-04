Een zestienjarig meisje is dinsdag veroordeeld tot achttien maanden jeugddetentie en een verplichte behandeling voor het doodsteken van haar vijftienjarige vriendin. Het meisje stak 12 augustus vorig jaar in Rotterdam haar vriendin meerdere keren met een mes. Een steek in haar hart, werd de vijftienjarige Alice fataal.

De steekpartij gebeurde in het huis van de verdachte aan de Mathenesserdijk. Een motief is nooit duidelijk geworden. De tiener heeft in de Rotterdamse rechtbank en bij deskundigen geen openheid van zaken gegeven. Een psycholoog en psychiater hebben vastgesteld dat het meisje verminderd toerekeningsvatbaar is en ze behandeling nodig heeft.

"De rechtbank kan gezien de ernst van het feit niet anders reageren dan met het opleggen van een langdurige jeugddetentie", aldus de rechter. Omdat ze verminderd toerekeningsvatbaar is, komt de straf iets lager uit.